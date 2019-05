Internet hat negativen Einfluss auf das Sexleben

Die London School of Hygiene and Tropical Medicine befragte über einen Zeitraum von 21 Jahren 34.000 britische Männer und Frauen im Alter zwischen 16 und 44 Jahren zu ihrem Sexleben. Die Fragen richteten sich dabei an Menschen mit Sexualpartnern des anderen sowie des gleichen Geschlechts. Dabei fanden sie heraus: Weniger als 50 Prozent der befragten Personen haben zumindest einmal pro Woche Sex, die Mehrheit noch viel seltener. Während des Befragungszeitraums sank die Anzahl kontinuierlich, währenddessen die Internet-Nutzung hingegen immer weiter stieg.