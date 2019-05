„EU-Wahl hat Charakter einer ÖH-Wahl in den 90ern“

Die Wahlbeteiligung hängt laut Haselmayer aber auch stark vom jeweiligen Mitgliedsstaat und der innenpolitischen Situation vor Ort ab. So wird heuer aufgrund des Brexit in Großbritannien eine besonders schlechte Beteiligung erwartet. Die Unterschiede bei Parteien, Spitzenkandidaten und medialer Berichterstattung in den einzelnen Staaten erklären, so der Meinungsforscher, warum die Wahlbeteiligung zwischen 13 Prozent, wie 2014 in der Slowakei, und knapp 90 Prozent, wie im selben Jahr in Belgien, schwanken kann.