Star-Trainer Jorge Cruise lässt die Kilos purzeln!

Fasten trifft den Zeitgeist

Intervallfasten ist - sprichwörtlich - in aller Munde, doch nicht jeder fasst sich ein Herz, es auch auszuprobieren. Zu tief verwurzelt ist das Bild des einsamen Asketen, der an der Spitze eines Berges hungert oder des hageren Yogis, der nur alle paar Tage an Sellerie knabbert. Doch dieses Bild ist nicht nur veraltet, sondern schlichtweg auch falsch. Fakt ist zwar, dass während der Fastenphase nichts gegessen werden sollte, das die Fettverbrennung beeinflussen oder gar stoppen könnte. Doch Cruise hat ein wissenschaftliches Schlupfloch gefunden und so eine Auswahl an Drinks und Snacks kreiert, die auch in der Fastenphase konsumiert werden dürfen.