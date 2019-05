100 „Facts“ aus der Welt der Habsburger

Royals sind derzeit in aller Munde - Krönungen in Thailand, Baby Sussex in England und der neue Tenno in Japan beherrschen die Schlazeilen. So mancher denkt da an die Habsburger, eine der ehemalig mächtigsten Dynastien Europas und „first family“ Österreichs, zurück. Ob Kaiser Karl V., Maria Theresia, „Sisi“ und Franz Joseph oder Otto von Habsburg - 100 bedeutende Facts über das Kaiserhaus hat Eva Demmerle zusammengetragen.