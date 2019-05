Die besten Tipps für einen tollen Muttertag

#Wiener Festwochen

Für die Klassik-Fans unter den Müttern: Die Wiener Festwochen wurden am Freitag mit einer fulminanten Show am Rathausplatz eröffnet. Am Sonntag stehen also unter anderem „3 Episodes of Life“ von Markus Öhrn im Studio Moliére, „Relay“ von Ula Sickle in der Erste Bank Arena und vieles mehr am Programm. Und: Einige Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt zu besuchen.

Wo: verschiedene Orte in Wien