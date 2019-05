Neun-Punkte-Plan im Kampf gegen Schulgewalt

Die steigende Aggressivität in den Klassen hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zum Anlass genommen, um mit einem Neun-Punkte-Plan entsprechende Maßnahmen zu setzen (siehe auch Video oben). Wer etwa künftig massiv in der Schule auffällt, soll in eine „Auszeit-Gruppe“ kommen. Dafür werden internationale Modelle herangezogen. Das Ganze wird im Pilotprojekt erprobt.