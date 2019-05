Norwegerin rettet Welpen und stirbt an Tollwut

Der erste Tollwut-Tod in Norwegen seit 1815 hat nicht nur die Angehörigen der jungen Frau aufgerüttelt, die in einem offenen Brief an die norwegische Presse Alarm schlägt: „Die Tollwut-Impfung steht nicht auf der Impfliste, die Reisenden in diesem Land empfohlen wird. Unsere geliebte Birgitte liebte Tiere. Wir haben Angst, dass das jemandem passiert, der auch so warmherzig ist.“ Die Familie fordert daher, dass eine Tollwut-Impfpflicht für jene Länder erlassen werde, wo es die gefährliche Krankheit gibt.