Digitalisierung als Chance: Land NÖ macht‘s vor

Die Erfolgskomponenten in der digitalen Geschäftswelt unterscheiden sich dabei gar nicht so viel von den bisherigen, wie Wirtschaftsingenieur, Berater und Autor Ömer Atiker in seiner Keynote aufzeigte. Denn im Kern geht es auch online vor allem darum, zu verstehen, was die Kunden wollen und mit den entsprechenden Angeboten zu reagieren. Die Möglichkeiten dazu sind online wesentlich vielfältiger und können individueller angepasst werden, als in der analogen Welt. Entsprechend auch sein Aufruf an die Unternehmen: „Die Zukunft wird bunt! Gestalten Sie sie!“