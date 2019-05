Überreste von Römertor in der Wiener City entdeckt

Das Stadttor war einst Teil des römischen Legionslager Vindobona, das im Bereich Graben bzw. Tuchlauben lag. Für Passanten gestaltete sich das Geschehen eher unspektakulär. Die von der Naglergasse bis in die Bognergasse reichende Künette stellte für die meisten wohl lediglich ein Flanierhindernis an einem hochfrequentierten City-Hotspot dar. Die darin verborgene kleine Sensation war nur für Experten erkennbar, also etwa für Constance Litschauer und Martin Mosser von der Stadtarchäologie.