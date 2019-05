Vorwurf: Facebook feiert unwissentlich Extremisten

Wie das National Whistleblowers Center mit Sitz in der US-Hauptstadt Washington am Donnerstag in einer Beschwerde erklärte, untersuchten Experten der Organisation während fünf Monaten die Facebook-Seiten von 3000 Nutzern des sozialen Netzwerks, die Verbindungen zu von der US-Regierung als terroristisch eingestuften Gruppen hatten oder ihnen gegenüber Sympathie zeigten.