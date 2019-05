Immer mehr Anzeigen wegen Handynutzung am Steuer

50 Euro Strafgebühr fallen in Österreich für die Handynutzung am Steuer an. Andere Staaten in Europa ahnden Handy-Vergehen rigoroser. In Italien beträgt die Mindeststrafe 165 Euro, in Spanien und Dänemark ist sie mit 200 Euro viermal so hoch wie in Österreich und in den Niederlanden mit 240 Euro fast fünfmal so hoch.