„Demokratie in Bewegung“: Bildung gegen Vorurteile

Um das neue Modul von „Demokratie in Bewegung“ zu erarbeiten, hat das Parlament Expertinnen und Experten verschiedener Organisationen zum Austausch eingeladen. Vertreter und Vertreterinnen vom „Mauthausen Komitee Österreich“, „Mauthausen Memorial“, „Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands“ (DÖW), von „Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit“ (ZARA), „A World of Difference - Anti-Defamation League“ (ADL), vom „Österreichischen Integrationsfonds“ (ÖIF), des „Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus“, des „Central Europe Center for Research and Documentation“ und des „Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums“ brachten ihr Wissen aus der Praxis mit ein.