Salzburg in Pole-Position bei Kfz-Lehrlingen

So wurde im WIFI Salzburg die Lehrwerkstätte nach dem neuesten Stand der Technik aufgerüstet und bereits vor zwei Jahren das Modul HV-1 für Hochvolt-Antriebe in die Lehrlingsausbildung integriert. Darin werden die wichtigsten Grundkenntnisse zu diesem Bereich vermittelt. Wer nach Abschluss der Lehre Reparaturen an Elektro- und Hybridfahrzeugen durchführen will, muss zusätzlich das Modul Systemelektronik erfolgreich absolvieren. Damit wird die Lehrzeit von 3,5 auf 4 Jahre erhöht. „Sicherheit hat hier absolute Priorität, denn bei Autos mit alternativer Antriebstechnik können Spannungen bis zu 400 Volt auftreten“, so Aigner. Auch für ausgebildete Kfz-Techniker, die sich am Elektro- und Hybridauto-Sektor weiterbilden möchten, bietet das WIFI mit engagierten Kursleitern ein umfangreiches Schulungsangebot an.