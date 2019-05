Katie Holmes Gast bei Keszlers letztem Life Ball

Modeschau von Missoni

Missoni wird nach fast 20 Jahren nochmals die Modeschau am Rathausplatz ausrichten - auf persönlichen Wunsch von Gery Keszler aufgrund des starken Engagements der berühmten Modedynastie. Der Ball, der am 8. Juni vor und im Wiener Rathaus stattfindet, wird in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden.