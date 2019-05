Skandinavisches Feeling am Nordischen Sommerball

Ein Styling Corner sorgt dafür, dass man auch zu später Stunde noch perfekt aussieht. Schließlich soll das Gesicht zum strikten Ball-Dresscode - Damen in Ballrobe oder langem Abendkleid, Herren in Smoking oder schwarzem Anzug - passen. Ein regulärest Ticket ohne Sitzplatz kostet 55 Euro und kann online bestellt werden. City4U verlost jedoch an zwei glückliche Gewinner je zwei Ballkarten inklusive Sitzplatz.