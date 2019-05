29-jähriger Randalierer verletzte einen Polizisten

Absichtlich soll der junge Mann die Eingangstür zu seiner Wohnung beschädigt haben und anschließend in Richtung Halleiner Bahnhof geflüchtet sein. Dort verletzte er zwei Frauen und demolierte ein Fahrrad. Bei der Festnahme durch die Polizei wehrte sich der Mann allerdings so heftig, dass die Beamten eine zweite Streife zur Unterstützung anforderten. Ein Polizist wurde durch das aggressive Verhalten leicht verletzt. Nachdem die Beamten ihn unter Kontrolle gebracht hatten, wurde er in den Verwahrungsraum der Polizeiinspektion Hallein gebracht. Dort musste er die ganze Nacht verbringen.