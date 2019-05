Kunstuni Graz: Phil Collins ist erster Ehrendoktor

Die Verleihung wird am 22. Mai im Rahmen eines Konzerts des KUG JazzOrchesters mit The Vine Street Horns & Brad Cole stattfinden. Die Horns sind die Blasinstrumente-Gruppe von Phil Collins. Der Sänger selbst wird zwar nicht auftreten, aber an einem Round-Table-Gespräch mit den Grazer Studierenden teilnehmen.