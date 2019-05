Sixers und Blazers erzwingen Entscheidungsspiel

„Er ist der beste NBA-Spieler in den Play-offs. Er war phänomenal“, betonte Golden-State-Trainer Steve Kerr. „Wir sind natürlich enttäuscht, dass er gegen Houston nicht mehr dabei sein kann. Aber wenn wir diese Serie überstehen, schaut es gut aus, dass er dann bald wieder spielen kann.“ Im sechsten Match in der Nacht auf den (morgigen) Samstag (ab 3.00 MESZ) haben die Rockets Heimvorteil, ein etwaiges Entscheidungsspiel würde bereits am Sonntag (ab 21.30 Uhr) in Oakland stattfinden.