Illegale Parteienfinanzierung? FPÖ unter Druck

Vilimsky stellte aber auch klar, dass er keine Plagiats-Studie bestellt habe. An der Vergabe an eine parteinahe Firma findet er zudem nichts Verwerfliches: „Natürlich vergebe ich einen Auftrag eher an die Mölzer-Brüder als an den Falter-Verlag“, so der 52-Jährige.