Gery Keszler verkündet das Aus für den Life Ball

Life-Ball-Aus bereits zuvor angedeutet

Bereits zuvor hatte Keszler das Ende des Life Balls angedeutet: „Wir stecken in einer großen Krise. Dieser Life Ball, der immer so glamourös und prunkvoll über die Bühne geht, ist so ein fragiles Pflänzchen und steht knapp vor dem Aus“, so der Organisator laut „Heute“. Der Grund: Laut Keszler habe einer seiner langjährigen Hauptsponsoren, ein internationaler Pharmakonzern, eine Million Euro zurückgezogen.