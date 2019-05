Umstritten, verlustreich: Uber vor Mega-Börsengang

Doch die Dimension bleibt enorm. Zum Vergleich: Die beiden größten US-Autobauer General Motors und Ford waren zuletzt gut 90 Milliarden Dollar an der Börse wert - zusammen wohlgemerkt. Uber sammelte beim Debüt an der New York Stock Exchange 8,1 Milliarden Dollar ein, da zunächst nur ein kleiner Teil des Unternehmens an die Börse gebracht wurde. Nun wird mit Spannung erwartet, wie sich die neuen Aktien am Freitag beim ersten Handelstag schlagen. Die Kursentwicklung des kleineren Rivalen Lyft, der im März an die Börse ging und seitdem rund 20 Prozent einbüßte, galt bis zuletzt als schlechtes Omen.