Der Gönner des SP-Politikers: Spion und Millionär

Er war in zwielichtigen Kreisen als Claus Möllner, Dieter Koch, Richard Nelson, Horst Faber, Dr. Lampe, Jacques, Marlowe, Otto John und Herbert Rick bekannt - der deutsche Spion, der mit bürgerlichem Namen Werner Mauss heißt, erfährt nach der Affäre rund um Luxusgeschenke an den niederösterreichischen Landesvize Franz Schnabl (SPÖ) für einen Privatdetektiv äußerst unangenehme Aufmerksamkeit. Schnabl nahm von Mauss unter dessen Decknamen „Herr Schneider“ Luxusgeschenke wie eine Korsika-Reise oder ein kostspieliges Damastmesser an …