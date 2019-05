Die Bankomaten-Bande schlug gleich zwei Mal zu!

Die Gauner schlugen zuerst um 2.15 Uhr früh in der Oberbankfiliale in der Linzer Einsteinstraße zu, sprengten dort den Bankomaten. Um 4 Uhr früh dasselbe Spiel in Ottnang. Diesmal jagten die Profis den Geldausgabeautomaten in der Raiffeisenfiliale in der Hauptstraße in die Luft.