Traum geplatzt: Hinteregger als tragischer Held!

Zukunft ungewiss

Seine Zukunft ist noch ungewiss. „In ein paar Wochen bin ich wieder Spieler des FC Augsburg, dort stehe ich noch zwei Jahre unter Vertrag. Also muss ich mich mit Wünschen bedeckt halten. Aber wenn ich sehe, wie schnell mich die Leute lieben gelernt haben, denke ich schon darüber nach: Soll das nur so kurz gewesen sein“, meinte Hinteregger zuletzt. Frankfurt will den Österreicher halten. Was nach bärenstarken Leistungen wie am Donnerstagabend nicht wirklich überraschend ist.