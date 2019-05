Brandstifter zündelte auf Kompostdeponie

Auf einer Kompostdeponie des Landesforstgartens Nikolsdorf (Dölsach) gelagerte Strohballen gingen am Donnerstag kurz vor Mitternacht in Flammen auf. Die FF Nikoldorf löschte das Feuer schnell. Währenddessen beobachtete eine Zeugin einen Pkw, der kurz nach dem Entfachen des Brandes in Richtung Osten davonfuhr. Ein Brandspürhund soll nun eventuellen Brandbeschleuniger ermitteln - nun wird Brandstiftung vermutet.