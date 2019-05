Eklat: Darts-Stars geraten nach Partie aneinander!

Wilde Szenen am Donnerstagabend in Sheffield. Gurney und Price lieferten sich ein hochklassiges Duell. Der Muskelprotz aus Wales lag lange in Führung, doch am Ende sicherte sich Gurney doch noch einen Punkt. Nach dem letzten Wurf der Partie zeigte der Nordire auf Price und deutete einen Faustschlag in seine Richtung an.