Klopp-Kumpel Wagner wird neuer Schalke-Trainer!

„Wir freuen uns, mit David Wagner einen Trainer für uns gewonnen zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt: Einen, der Fußball so gestaltet, dass die Mannschaft das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt, laufintensiv, mit möglichst viel Tempo. Aber auch einer, der [...] ein Team formen und Spieler individuell verbessern kann“, so Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider. Die Verträge der ÖFB-Nationalspieler Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf bei Schalke gelten auch noch für die kommende Saison. „Ich kenne aus eigener Erfahrung als Spieler die Kraft, die Schalke entwickeln kann, wenn Mannschaft, Verein und Fans an einem Strang ziehen“, erklärt sich wiederum Wagner.