Böhmermann bei Staatsanwaltschaft angezeigt

„Ständig irgendwen wegen totalem Quatsch vors Gericht zerren - sowas gäbe es in Deutschland nicht!“, äußerte sich der deutsche Satiriker am Donnerstag auf Twitter zu der Anzeige gegen ihn. Der Wiener Anwalt Wolfgang List sieht eine Herabwürdigung des Staates Österreich und zeigte Böhmermann deshalb in Österreich und Deutschland an, wie es in dem Anwaltsschreiben heißt.