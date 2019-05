Das Knie! Luis Suarez musste operiert werden

Wann sich Suarez die Verletzung zugezogen hat, blieb zunächst offen. In Liverpool am Dienstagabend stand der Angreifer 90 Minuten lang auf dem Platz. Suarez hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 25 Tore für Barca erzielt. Die Meisterschaft haben die Katalanen bereits sicher, nach dem Aus in der Königsklasse können sie am 25. Mai im Cupfinale gegen Valencia noch das Double perfekt machen.