Rennradfahrer wurde bei Kollision schwer verletzt

Eine 48-Jährige aus Urfahr-Umgebung lenkte am 9. Mai 2019 um 14 Uhr einen Pkw auf der Hansberg-Landesstraße von Linz kommend in Richtung Lichtenberg. Bei der Kreuzung mit der Nöbauerstraße in Gramastetten bog sie links in diese ein und übersah dabei den entgegenkommenden 41-jährigen Rennradfahrer aus Neulichtenberg.