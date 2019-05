Cyberangriff sorgt für Wahlkartenprobleme in Wien

Server durch DDoS-Angriff lahmgelegt

Die meldete sich schließlich am Donnerstagabend zu Wort: Laut Magistratsdirektion wurden die Computerausfälle nicht durch einen Hackerangriff verursacht. Es sei ein sogenannter DDoS-Angriff (eine spezielle Art der Cyberkriminalität; Anm.) gewesen, bei dem die Server mit einer Vielzahl von Anfragen aus dem Netz so bombardiert werden, dass sie zusammenbrechen. Durch die automatisierte Attacke wurden die die Systeme lahmgelegt, so eine Sprecherin.