Die Steiermark als Lieblingsland der Camper

Campen in der Steiermark wieder immer beliebter. Mit 487.060 Nächtigungen im Vorjahr belegt unser Bundesland den vierten Platz. Von den insgesamt knapp neun Millionen Nächtigungen in ganz Österreich entfallen 34 Prozent auf den Spitzenreiter Kärnten. Platz 2 geht an Tirol mit 23 und Platz 3 an Salzburg mit 12 Prozent.