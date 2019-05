„Hoffis“ Märchen im fußballverrückten Berlin

Markus Hoffmann ist Salzburgs Beitrag im Aufstiegskrimi der 2. Liga in Deutschland: Der „Co“ von Urs Fischer bei Union Berlin erlebt den Kampf um ein Oberhaus-Fixticket in „einer der härtesten Ligen Europas“ momentan hautnah mit und weiß: „Sehr viele Spieler waren noch nie in so einer Situation.“ Vor Saisonstart hat bei den „Eisernen“ auch keiner wirklich damit gerechnet.