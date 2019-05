Angeblicher „US-Soldat“ zockte Oberländerin ab

Wende in einem Prozess am Landesgericht Innsbruck: Eine 52-Jährige, die zuletzt im Oberland wohnte, war wegen Geldwäsche angeklagt, weil sie rund 27.000 € über ihr Konto an Dritte hatte laufen lassen. Dann kam zutage: Sie war selbst hereingefallen, auf einen angeblichen US-Soldaten.