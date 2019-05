Whitesnake: Hard Rock gegen alle Trends

Nostalgische Zeitlosigkeit

Überlende Formatrock-Dinosaurier der goldenen Zeiten tun aber trotz allem gut daran, ihre Erfolgsformel nicht völlg ad acta zu legen. „Flesh & Blood“, das erste richtige Studioalbum von Whitesnake seit 2011, ist folgerichtig all das, was der Hard Rock einmal war und heute gerne sein würde. Ein aus schnittigen Riffs und verträumten Balladen vermischtes Stück E-Gitarren-Nostalgie, das sich bewusst nicht aus den goldenen Erinnerungen stehlen will, aber noch bewusster gegen jede Form von zeitgeistigem Trend ankämpft. Wenn der Frontmann im Opener „Good To See You Again“ seine Fans anspricht, meint er damit vor allem die weiblichen. Die rasante Single-Auskoppelung „Shut Up & Kiss Me“ atmet unverändert frivol den Duft sommerlicher Freiheit, während „Trouble Is Your Middle Name“ sich gerne an die zwanglosen Barschlägereien am Sunset Strip zurückerinnern möchte. „Flesh & Blood“ ist eine 13 Kapitel starke, einzige Ansammlung vielfältiger Klischees, die mitunter deshalb eine magische Sogwirkung für all jene erfassen, denen kontemporäre Stilverquerungen und ausufernde Experimentierfreudigkeit ein Dorn im Auge sind.