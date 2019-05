Luisa macht Innsbruck für alle Frauen sicherer

Luisa ist nun offiziell in Innsbruck angekommen. Nach dem Start-Schuss am Montag können sich nun alle Lokale für eine Schulung zum Code „Ist Luisa hier?“ anmelden. Dieser soll Opfern sexualisierter Gewalt beim Ausgehen die Möglichkeit bieten, sich diskret, schnell und unkompliziert an das Personal zu wenden. Innsbruck ist mit dem Sozialprojekt Vorreiter in ganz Österreich.