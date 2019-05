„John Wick Hex“: Das Strategiespiel zum Actionfilm

Fans der Actionfilm-Reihe „John Wick“ mit Keanu Reeves können ihren Helden bald auch selber spielen. Mit „John Wick Hex“ haben die Good Shepherd Studios nämlich ein taktisches Strategiespiel zur Filmreihe angekündigt, in dem sich John Wick am PC (Epic Games Store) und der Konsole durch ein ganz neues Abenteuer kämpft. Während der dritte „John Wick“-Film schon vor der Tür steht und am 17. Mai Premiere feiert, gibt es für das Spiel zur Filmsaga noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum.