Polizei schnappte Autodieb

Sicher kein Unschuldslamm dürfte der 25-jährige Serbe mit Wohnsitz in Wien sein. Zuerst stahl der mutmaßliche Täter einen Mercedes, Gesamtwert 14.000 Euro, in der Bundeshauptstadt, und dann beging er mit seinen zwei Beifahrern einen dreisten Tankstellenbetrug in Rannersdorf. Der angeblich mehrfach vorbestrafte Mann wurde kurz nach dem Tankstopp von Beamten der Polizeiinspektion Leopoldsdorf angehalten und überprüft.