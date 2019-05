Kein WC auf Bahnhof nach 14-Millionen-€-Umbau

In die Jahre gekommen und abgenutzt war der Bahnhof in Parndorf. Tausende Burgenländer pendeln von dort tagein, tagaus am Morgen zur Arbeit in die Bundeshauptstadt - und am Abend wieder hierher zurück. Um 14 Millionen Euro wurde die Anlage deshalb generalsaniert, umgebaut und modernisiert. Neben 50 Parkplätzen für Autos, neuen Aufzügen, Bahnsteigüberdachungen und geschlossenen Warteräumen wurde auch auf Barrierefreiheit größter Wert gelegt. Das Burgenland beteiligte sich mit 300.000 Euro an den Kosten.