Muttertag mit Top-Umsatz für Handel

Am meisten blüht das Geschäft für den Blumenfachhandel. Den Muttertag mit farbenprächtigen Rosen, Anemonen, Nelken & Co. von heimischen Gärtnern verschönern - mit diesem Slogan setzt sich Landwirtschaftspräsident Nikolaus Berlakovich für Regionalität ein. „Unsere Betriebe sind top. Sie erzeugen hochwertige Qualitätsware im geschützten Anbau und im Freiland“, betonte er in Loipersbach beim Besuch des Betriebes von Albert Trinkl, dem Landesobmann der Gärtner. Für diese Branche ist laut Gottweis der Muttertag neben dem Valentinstag der umsatzstärkste Tag des Jahres.