Bim-Ausbau in Graz: Nächstes Großprojekt fix

In Planung ist zudem die Entlastungsstrecke für die Herrengasse über die Neutorgasse und den Andreas-Hofer-Platz (27 Millionen Euro, Baustart Anfang 2021). Diese drei Projekte gehören zum großen Öffi-Infrastrukturpaket über 117 Millionen Euro. Das Land - hier setzten Schwarz-Blau in Graz und das Landeinen Öffi-Meilenstein - teilen sich ja die Kosten (ein Drittel übernimmt das Land). Auch der Bund will sichbeteiligen - hier laufen noch die Verhandlungen.