ÖVP stellt Weichen in den Aufsichtsräten

Der schwarze Klubchef im Gemeinderat, Christoph Fuchs, galt schon bisher als Strippenzieher. Nun baut er seinen Einfluss weiter aus. So zieht er in die Aufsichtsräte von Messe, Parkgaragen und städtischer Immobiliengesellschaft (SIG) neu ein und außerdem in den Ausschuss des Altstadtverbandes. Es gehe darum, den politischen Informationsfluss zu verbessern, so Fuchs. In der Gswb bleibt er Aufsichtsrat, neben ihm wird dort in Zukunft auch Anwalt und Neo-Gemeinderat Florian Kreibich sitzen.