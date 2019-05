Drohne ging auf ihrem Weg nach Tirol verloren

Was danach passiert ist, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Fakt ist, dass die Drohne nie in Tirol angekommen ist. Eine Nachforschung könnte nur der Verkäufer in Deutschland veranlassen. Doch der meldet sich nicht mehr. „Er müsste mir eine Abtretungserklärung unterschreiben, aber auch auf diese Bitte stellt er sich taub“, wandte sich Herr E. schließlich an die „Krone“.