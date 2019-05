So sparen Sie die GIS: Videospaß ohne Fernseher

Was keinen TV-Tuner hat, ist kein TV-Gerät

Ihnen spielt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 30. Juni 2015 in die Hände. Er hält fest, dass nur Rundfunkempfangsgerät ist, was über Rundfunktechnologien Programme empfängt. Computer mit Internetanschluss zählen nicht dazu und sind damit auch nicht gebührenpflichtig.