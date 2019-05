Mit Ticket im Bus: Wienerin erhielt eine Strafe

Elisabeth L. ist im Besitz einer gültigen Monatskarte für die Öffis in Wien, die in der sogenannten 100er-Zone fahren. Im März musste sie von ihrem Wiener Wohnort zu einem Arztbesuch nach Schwechat in Niederösterreich fahren. Das liegt direkt an der Stadtgrenze. Das Fahrziel von Frau L., der Bahnhof Schwechat, liegt noch in der 100er-Zone des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR). Doch im Bus bekam sie vom Kontrollor einen Zahlschein wegen Schwarzfahren in die Hand gedrückt. Die Wienerin erinnert sich an die Fahrt: „Der Kontrollor sah sich meine Monatskarte genau an und fragte, wie weit ich fahren würde. Dann setzte er sich. Nach der Stadtgrenze kam er wieder zu mir und wollte die Öffi-Karte für Schwechat sehen, die ich nicht hatte. Da mein Fahrziel in der 100er-Zone liegt, war ich im Glauben, mit meiner Monatskarte fahren zu können. “