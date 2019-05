Soziale Roboter: Wie Maschinen menschlicher werden

Welche Hauptschwierigkeiten gibt es bei der Entwicklung von Robotern für die Interaktion mit Menschen?

Kognitiv sind wir am aktivsten in einem Gespräch mit einer anderen Person, was uns auch extrem sensibel für kleinste Unvollkommenheiten und Fehler macht. Zum Beispiel sind wir viel weniger empfindlich gegenüber schlechten Benutzererfahrungen in einer mobilen App als beim Gespräch mit einem digitalen Assistenten wie Siri. Deshalb ist die Entwicklung reibungsloser, natürlicher Wechselwirkungen eine so schwierige Herausforderung.