Geburtstagsfeier endet für Salzburger in der Zelle

Nachdem er seinen Geburtstag für kurze Zeit in der Zelle verbringen musste, liesen ihn die Polizisten wieder laufen. Jedoch nur unter der Bedingung, unter keinen Umständen zur Party zurückzukehren. Dies ließ den 32-Jährigen kalt und er kehrte zur Feier zurück. Dort angekommen hatte er zunächst die Wohnungstüre eingetreten und war im Anschluss auf die Partygäste losgegangen, so dass diese teilweise verletzt in den angrenzenden Wald flohen. Ehe die Polizei Laufen erneut am Ort des Geschehens angekommen war, war auch der Salzburger über alle Berge.