Camping-Boom bringt Salzburg 800.000 Urlauber

Besonders beliebt sind hier das Pinzgauer Saalachtal und der Bezirk Zell am See. Die führenden Campernationen in Österreich sind Urlauber aus Deutschland, Österreich und Holland. Hauptmotive der Camper sind die zeitliche und örtliche Flexibilität sowie die niedrigen Kosten. Europas Nummer eins bei den Campingplätzen ist der Grubhof in St. Martin bei Lofer.