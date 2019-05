Grundstücke sind wieder teurer geworden

In Wien-Grinzing reicht der Quadratmeter-Preis bereits bis zu 2100 Euro, die billigsten Baugründe gibt es hingegen im nördlichen Waldviertel mit vier (!) Euro pro Quadratmeter, so das Wirtschaftsmagazin „Gewinn“. Preisanstiege sind in allen Bundesländern zu verzeichnen gewesen, die rasanteste Verteuerung wurde in Vorarlberg mit plus 13 Prozent registriert. Auch in Tirol und Salzburg gab es überdurchschnittliche Verteuerungen, neuerdings auch in Oberösterreich. Im Großraum Wien legten die Preise ebenfalls noch einmal zu.