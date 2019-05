Das bietet das Wochenende in Wien

#Rooftop Yoga in der Urania

Rooftops sind in, Yoga auch. Warum also nicht beides verbinden? Wer am Sonntag ganz entspannt in den Tag starten möchte, sollte um 7.45 Uhr im Klyo in der Urania sein. Denn von dort geht es auf das Dach und es wird eine Stunde Vinyasa Flow Yoga für jedes Level praktiziert - geleitet von Yoga & Juliet. Danach hat man noch die Möglichkeit, zusammen zu frühstücken.

Wo: 1., Uraniastraße 1